UYP'de 107 milyar dolarlık iyileşme

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2018 yıl sonunda 234,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 589,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2018 yıl sonunda 234,2 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 589,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu sonuçlarla net UYP 2017 yıl sonuna göre 107,4 milyar dolar iyileşti.

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