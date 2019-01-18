Son Dakika Haberleri: UYP kasımda 104.5 milyar dolar iyileşti

UYP kasımda 104.5 milyar dolar iyileşti

16 dakika önce

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Kasım 2018 sonunda 233,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 591,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYP kasımda 104.5 milyar dolar iyileşti, System.String[]
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Kasım 2018 sonunda 233,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 591,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50 

Ekonomi
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