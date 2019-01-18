UYP kasımda 104.5 milyar dolar iyileşti
16 dakika önce
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Kasım 2018 sonunda 233,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 591,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye
'nin yurt dışı varlıkları Kasım 2018 sonunda 233,8 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 591,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50
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