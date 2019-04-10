Son Dakika Haberleri: Uysal: "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden Sonra Yani 8 Ay İçerisinde Büyükçekmece'de...

Uysal: "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden Sonra Yani 8 Ay İçerisinde Büyükçekmece'de...

40 dakika önce

Uysal: "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece'de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür"

Uysal:
Uysal: "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani 8 ay içerisinde Büyükçekmece'de toplamda 11 bin 954 seçmen kayıtlardan düşürülmüştür"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: AA
Uysal, Büyükçekmece, Güncel
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