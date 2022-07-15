Uysal: AKP Örtüsü Ülkemizin Üzerinden Kalktıktan Sonra Fetö ile Mücadelenin Tavizsiz Yerine Getirileceğinden Milletimizin Kuşkusu Olmasın - Son Dakika
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Uysal: AKP Örtüsü Ülkemizin Üzerinden Kalktıktan Sonra Fetö ile Mücadelenin Tavizsiz Yerine Getirileceğinden Milletimizin Kuşkusu Olmasın

15.07.2022 15:07
Uysal: AKP Örtüsü Ülkemizin Üzerinden Kalktıktan Sonra Fetö ile Mücadelenin Tavizsiz Yerine Getirileceğinden Milletimizin Kuşkusu Olmasın

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, “Bugüne dek, iktidarın geçmişteki iş birlikleri nedeniyle layıkıyla yaptırmadığı yargılamaların, kendisine zararı olacağı korkusu ile geri durduğu ‘siyasi ayağın’ araştırılmasının, AKP örtüsü ülkemizin üzerinden kalktıktan sonra layıkıyla yapılacağından, bu hain terör örgütü FETÖ ile mücadelenin tavizsiz yerine getirileceğinden milletimizin kuşkusu olmasın” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, "Bugüne dek, iktidarın geçmişteki iş birlikleri nedeniyle layıkıyla yaptırmadığı yargılamaların, kendisine zararı olacağı korkusu ile geri durduğu 'siyasi ayağın' araştırılmasının, AKP örtüsü ülkemizin üzerinden kalktıktan sonra layıkıyla yapılacağından, bu hain terör örgütü FETÖ ile mücadelenin tavizsiz yerine getirileceğinden milletimizin kuşkusu olmasın" dedi.

Gültekin Uysal, 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıl dönümü nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Uysal'ın mesajı şöyle:

"Hain girişimleri öncesinde 'devleti ele geçirmek' için türlü yöntemler deneyen, iktidar ile iş birliği içinde birçok kurumu da maalesef ele geçiren FETÖ, 15 Temmuz gecesi, milletimizi korumakla mükellef silahlarla milletimizi, devletimizi esir almaya çalışmıştır. Çok şükür ki esarete boyun eğmeyen milletimiz canı pahasına devletine sahip çıkmış, içeriden ve dışarıdan aldıkları destekle darbe yapmaya yeltenecek kadar cüretkarlaşan FETÖ ihanet şebekesine gereken cevabı vermiştir. 15 Temmuz'da bu hain teşekküle karşı koyan her bir vatandaşımız, bu hainlerin kurşunları, saldırısı ile şehadete eren her bir kahraman, demokrasinin önemini bir kez daha göstermiştir. Milletimiz, o gece sokakta bu hain güruha karşı koymakla kalmamış, hiçbir kişi ya da zümrenin kendi iradesinin üzerinde bir hak ve yetkiye sahip olamayacağını da gayreti ile beyan etmiştir.

"İKTİDARIN GEÇMİŞTEKİ İŞ BİRLİKLERİ NEDENİYLE LAYIKIYLA YAPTIRMADIĞI YARGILAMALARIN, AKP ÖRTÜSÜ ÜLKEMİZİN ÜZERİNDEN KALKTIKTAN SONRA LAYIKIYLA YAPILACAĞINDAN MİLLETİMİZİN KUŞKUSU OLMASIN"

Devletimizin kurucusu büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü, milletimizin nidalarında karşılık bulmuştur; 'Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir'. Bu veciz ifade, devletimizin ruhunu izah etmeye devam edecektir. Vesilesiyle bir kez daha 15 Temmuz'un faillerini ve kendilerine ortaklık ederek onlara bu cüreti verenleri telin ediyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugüne dek, iktidarın geçmişteki iş birlikleri nedeniyle layıkıyla yaptırmadığı yargılamaların, kendisine zararı olacağı korkusu ile geri durduğu 'siyasi ayağın' araştırılmasının, AKP örtüsü ülkemizin üzerinden kalktıktan sonra layıkıyla yapılacağından, bu hain terör örgütü FETÖ ile mücadelenin tavizsiz yerine getirileceğinden milletimizin kuşkusu olmasın."

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Emep: 'Erdoğan Yönetimi 15 Temmuz'u Hala 'Allah'ın Bir Lütfu' Olarak Kullanmaya Devam Ediyor' Emep: 'Erdoğan Yönetimi 15 Temmuz'u Hala 'Allah'ın Bir Lütfu' Olarak Kullanmaya Devam Ediyor' AK Parti'den 15 Temmuz mesajları AK Parti'den 15 Temmuz mesajları
Kaynak: ANKA

AK Parti, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Uysal: AKP Örtüsü Ülkemizin Üzerinden Kalktıktan Sonra Fetö ile Mücadelenin Tavizsiz Yerine Getirileceğinden Milletimizin Kuşkusu Olmasın - Son Dakika
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