Uysal: "Albatros'u Vatandaşa Yeşil Alan Olarak Geri Döndüreceğiz" - İstanbul
18 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece halkının Albatros yeşil alanlarının satışına tepki gösterdiklerini belirterek, "Büyükçekmece halkı tepkisinde haklı. Bu alanı yeniden yeşil alan olarak düzenleyeceğiz.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal
, Büyükçekmece halkının Albatros yeşil alanlarının satışına tepki gösterdiklerini belirterek, "Büyükçekmece halkı tepkisinde haklı. Bu alanı yeniden yeşil alan olarak düzenleyeceğiz." dedi.
Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, 4 seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Fatih
, Atatürk
, Cumhuriyet ve Pınartepe Mahallelerinin seçim irtibat bürolarının açılışında konuşan Uysal, 31 Mart gecesi çok daha büyük bir coşkuyla Büyükçekmece'yi AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıracaklarını söyledi.
Büyükçekmece'de vatandaşların, Albatros yeşil alanlarının satışından rahatsız olduğunu ve bu durumu kendisine sık sık ilettiğini kaydeden Uysal, "Albatros konusunu araştırdım. Orası, vatandaşlarımızın geçmişte kendi mülkünden terk ettikleri yerdir. 'Gelir getirsin' diye belediyeye satmışlar. Evet belediyeye gelir de lazım. Vatandaşların belediyeye yeşil alan diye bıraktıkları yerleri niye satıyorsun? Biz geldiğimiz zaman burayı vatandaşa yeşil alan olarak geri döndüreceğiz."
Açıklamanın ardından Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'deki seçim çalışmalarına devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:46 Kaynak: AA
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