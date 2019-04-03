Uysal: "Antalya 4.0 Projesini Çok Önemsiyorum"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 137'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Antalya 4.0 projesini çok önemsediğini belirterek, "Türkiye'nin 2 tır battaniye gönderip 20 tane iphone alan ülke durumundan hızla çıkarılması lazım.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 137'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Antalya 4.0 projesini çok önemsediğini belirterek, "Türkiye'nin 2 tır battaniye gönderip 20 tane iphone alan ülke durumundan hızla çıkarılması lazım. Bunu yapabilecek güçteyiz. İmkansız değil" dedi.



Başkan Uysal, ATSO'nun Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği 137'nci yıl kutlama törenine katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin cep telefonu üretip satan bir ülke konumuna gelmeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkma şansının olmadığını söyledi.



"Gerisi kuru gürültüdür, hiçbir şansınız yoktur" diyen Başkan Uysal, bu bağlamda ATSO'nun Antalya Valisi Münir Karaloğlu desteğiyle sürdürdüğü Antalya 4.0 projesini çok önemsediğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:



"Benim çağrım şudur, yapabiliyorsak makine üretmeye başlayalım. Kim varsa, üniversitemizde, ATSO'muzda, Organize Sanayi Bölgemizde, TeknoKent'imizde nerede kim varsa ve direk neyi üretebiliyorsak onun sistemini kuralım. Türkiye'mizin 5 bölgesinde teknoloji platoları kurulması lazım. En avantajlı olduğumuz sektörlerin belirlemesi lazım. Türkiye'nin 2 TIR battaniye gönderip 20 tane iphone alan ülke durumundan hızla çıkarılması lazım. Bunu yapabilecek güçteyiz. İmkansız değil. Yeter ki, yönetenler bunun farkında olsun. Geri kalmış, 5'inci sınıf bir demokrasisi olmayan, üretimi zayıflamış, ihracatı teknolojiyi ayak uyduramayıp hızla gerilemiş bir ülkeyi, her şeyi sen yönetsen ne olacak. Olmaz."



Bu çerçevede ATSO'nun 137'nci kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Uysal, törende ayrıca ATSO'da 10 yıl görev yapmış olan meclis üyeleri ve 2017 yılı vergi rekortmenleri için düzenlenen ödül töreninde plaket takdim etti. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Ulaşım 15 Gün Boyunca Ücretsiz Olacak

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı