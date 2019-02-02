Uysal, Antalyaspor Yönetimini Ağırladı
44 dakika önce
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Antalyaspor
Başkanı Ali Şafak Öztürk
ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak
Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri Bora
Terzioğlu ve Berkay
Bahar, Antalyaspor Kulübü Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu
ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alp Özel, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.
Antalyaspor yönetiminin nezaket ziyaretinde Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman Antalyaspor'un farklı branşlardaki takımlarının, Antalyaspor AŞ'nin, kulüp derneğinin ve taraftarın yanında olduklarını vurguladı. Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor'un son 5 yıl içinde önemli işbirliklerini hayata geçirdiğini belirten Başkan Uysal, belediyenin sahip olduğu tüm spor tesislerinin Antalyaspor'a açıldığını söyledi. Takımın en zor gününde taşın altına el koymaktan bir nebze olsun geri durmadıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Antalyaspor, 2.5 milyonluk Antalya'nın değeridir. Kentin takımıdır. Kapılarımız ve gönlümüz her zaman camiamıza açık oldu. 5 yılda pek çok güzel şeyi hep beraber yaptık ve yine yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporluyuz" diye konuştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA
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