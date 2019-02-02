Son Dakika Haberleri: Uysal, Antalyaspor Yönetimini Ağırladı

Uysal, Antalyaspor Yönetimini Ağırladı

44 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Uysal, Antalyaspor Yönetimini Ağırladı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Yönetim Kurulu üyeleri Bora Terzioğlu ve Berkay Bahar, Antalyaspor Kulübü Genel Menajeri Servet Çavuşoğlu ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alp Özel, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Antalyaspor yönetiminin nezaket ziyaretinde Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak her zaman Antalyaspor'un farklı branşlardaki takımlarının, Antalyaspor AŞ'nin, kulüp derneğinin ve taraftarın yanında olduklarını vurguladı. Muratpaşa Belediyesi ve Antalyaspor'un son 5 yıl içinde önemli işbirliklerini hayata geçirdiğini belirten Başkan Uysal, belediyenin sahip olduğu tüm spor tesislerinin Antalyaspor'a açıldığını söyledi. Takımın en zor gününde taşın altına el koymaktan bir nebze olsun geri durmadıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Antalyaspor, 2.5 milyonluk Antalya'nın değeridir. Kentin takımıdır. Kapılarımız ve gönlümüz her zaman camiamıza açık oldu. 5 yılda pek çok güzel şeyi hep beraber yaptık ve yine yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporluyuz" diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

Spor
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