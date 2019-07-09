Son Dakika Haberleri: Uysal başkan söz dinler de, piyasa onu dinler mi acaba?
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Uysal başkan söz dinler de, piyasa onu dinler mi acaba?

1 saat önce

Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul, Merkez Bankası'ndaki yeni dönemi ve piyasaya etkilerini kaleme aldı.

Uysal başkan söz dinler de, piyasa onu dinler mi acaba?, System.String[]
Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul, Merkez Bankası'ndaki yeni dönemi ve piyasaya etkilerini kaleme aldı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:47 
Merkez Bankası, Ekonomi
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