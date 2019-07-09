Uysal başkan söz dinler de, piyasa onu dinler mi acaba?
1 saat önce
Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul, Merkez Bankası'ndaki yeni dönemi ve piyasaya etkilerini kaleme aldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:47
Dünya Gazetesi yazarı İsmet Özkul, Merkez Bankası
'ndaki yeni dönemi ve piyasaya etkilerini kaleme aldı...
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