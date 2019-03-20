Uysal, Belediye Çalışanları ile Bir Araya Gelerek Projelerini Anlattı

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Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var

Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim