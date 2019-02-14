Son Dakika Haberleri: Uysal: "Bizler Proje İnsanlarıyız"

Uysal: "Bizler Proje İnsanlarıyız"

1 saat önce

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Öğlebeli Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

Uysal:
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Öğlebeli Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, işletmeleri ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti. Uysal, esnaflara projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gece gündüz çalışacaklarını dile getiren AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Uysal, "Bizler esnaflarımızın sorunlarını, ilimizin sorunlarını çok yakından biliyoruz. Sorunları bilmemizin nedeni de sürekli olarak kendileriyle içi içe olmamızdandır. Bizler proje insanlarıyız. Sanayi sitesine yönelikte birçok projemiz olacak. Bizler göreve gelmemiz taktirde esnafımızla vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Haftanın belli günlerini esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ayıracağız. Belediyemizin kapısı herkese sonuna kadar açık olacak. Esnafımızın sorunlarını belediyede dinlemeyeceğiz. Esnafımızın işletmesinde vatandaşımızın evinde dinleyeceğiz" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

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