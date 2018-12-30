Son Dakika Haberleri: Uysal, Büyükçekmece'de Seçim Çalışmalarına Başladı

Uysal, Büyükçekmece'de Seçim Çalışmalarına Başladı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir. Bu takımın en önemli as oyuncuları teşkilatıdır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:57 Kaynak: AA

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