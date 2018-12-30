Uysal, Büyükçekmece'de Seçim Çalışmalarına Başladı
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir. Bu takımın en önemli as oyuncuları teşkilatıdır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:57 Kaynak: AA
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