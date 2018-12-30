Uysal, Büyükçekmece'de Seçim Çalışmalarına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "Siyaset kollektif yapılan takım işidir. Bu takımın en önemli as oyuncuları teşkilatıdır." dedi.

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