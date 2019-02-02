Uysal, Büyükçekmece'de Seçim İrtibat Büroları Açtı
52 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, halk izin verirse 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliğinin geleceğini belirtti.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, halk izin verirse 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliğinin geleceğini belirtti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Büyükçekmece'nin Celaliye
, Kamiloba ve Kumburgaz
mahallelerinde seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.
Büyükçekmece halkının AK Parti belediyeciliği ile tanışmak için yıllardır çaba sarf ettiğini ifade eden Uysal, "Büyükçekmece'nin bu talebini Cumhurbaşkanımız görmüş ki, buraya büyükşehir belediye başkanını aday olarak göndermiş. Büyükçekmece halkı izin verirse, inşallah 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'ye AK Parti belediyeciliği gelecek. Biz hizmet etmek için geliyoruz." ifadelerini kullandı.
Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'nin hizmette geri planda kaldığını ve burayı İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri yapacaklarını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:57 Kaynak: AA
Shinji Kagawa'nın Sözleşmesinde Opsiyon Maddesi Var mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu Açıkladı
İstanbul'da Zam Şampiyonu Sivri Biber Oldu
Atatürk Havalimanı'nda Ele Geçirildi! Değeri 900 Bin TL
Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret