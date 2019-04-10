Uysal, Büyükçekmece Seçimlerini Değerlendirdi

İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, Büyükçekmece'de 24 Haziran seçimlerine göre seçmen listesinde 2 bin 100 civarında artış görünse bile buradaki yüzdelik oran itibarıyla Türkiye
'nin hiçbir yerinde olmayan seçmen hareketliliğinin yaşandığını belirterek, "24 Haziran'dan itibaren yaklaşık 8 aylık süre içinde burada 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş." dedi.
Uysal, AK Parti Büyükçekmece İl Başkanlığı'nda düzenlendiği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemi bir konunun tartışıldığını ifade eden Uysal, "Türkiye, demokrasiye geçip seçimler yapılmaya başlandığı tarihten bugüne kadar herhalde bu şekilde bir tartışmanın içinde hiç olmamıştı. Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz
ve Parti Sözcümüz Ömer Çelik
de Büyükçekmece'de seçmen listeleri üzerinde yapılan çalışmalar, usulsüzlüklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Partimizin olağanüstü itiraz dilekçesi vermesi nedeniyle Büyükçekmece seçimleri çok daha tartışılır hale geldi." diye konuştu.
Büyükçekmece'de Cumhur İttifakı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdiğini hatırlatan Uysal, şöyle devam etti:
"Adaylığımızın ilan edildiği 29 Aralık
'tan itibaren, seçim takviminin işlemesiyle birlikte burada neler olup bittiğini yakinen hem yaşadık hem takip ettik. Büyükçekmece'deki adaylığımız süresince hukuken yapmamız gereken hususları yaptık. Eğer bugün bazı şeyler tartışılıyorsa o gün yapmamız gerekeni yaptığımızdan dolayı tartışıyoruz.
Özellikle Cumhuriyet Halk Parti'nin yetkilileri 'Büyükçekmece'de o kadar tartışılacak bir şey yok.' diyerek buradaki tartışmayı bir an önce kapatmak istiyor. Halbuki Büyükçekmece'de 24 Haziran'a göre bugün seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında bir artış görünse de buradaki yüzde oranı itibarıyla Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 24 Haziran'dan itibaren yaklaşık 8 aylık süre içinde burada 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bu düşürülenlerin içerisinde ölümle düşürülenler, yurt dışına çıkanlar, askere ve il dışına gidenler var. Bir de hiçbir yere gidemeyenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var."
"Vatandaşlıktan çıkarılmış gibi"
Uysal, ayrıca bu sürede 14 bin 264 seçmenin Büyükçekmece'ye kaydının yapıldığını söyleyerek, "11 bin 954 ve 14 bin 264 dediğimiz zaman yaklaşık 26-27 bine yakın bir seçmen hareketliliği olmuş. Özellikle burada 11 bin 954 seçmen içerisinde yani Büyükçekmece'de seçmen kaydından düşürülenler arasında yaklaşık 3 bin 92 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Şu anda Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen kayıtları yok. Bu ne manaya geliyor? Aslında bir nevi vatandaşlıktan çıkartılmış gibi...." ifadelerini kullandı.
Büyükçekmece'deki tartışmanın temelinin bu olduğunu vurgulayan Uysal, "Seçmen kayıtları üzerindeki değişiklikler organize ekip olarak yapılabiliyor. Toplamda 26 bin seçmen hareketliliği varsa bunu bir kişinin, birkaç kişinin yapabilmesi, kurumların verilerini kullanmadan yapabilmesi mümkün değil." diye konuştu.
Mevlüt Uysal, adrese dayalı kayıt sisteminde seçmen listelerinin güncellenmesi veya bir yerden başka bir yere nüfus kaydının alınabilmesinin ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olduğunu belirterek, nüfus müdürlüğünün herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınan bir adreste oturulabilecek mekana kayıt yapabileceğini anlattı.
İskan edilebilecek bir mekan olmaması durumunda bu yere, yani boş bir arsaya kayıt yapılamayacağını dile getiren Uysal, sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemiyle adresler oluşturulduğunu, boş arsada seçmen kaydı yapıldığını kaydetti.
Uysal, seçmen kaydedilebilecek adreslerde 2-3 usul kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"En önemlisi ruhsat müracaatı yapılan ve ruhsatı alınan ama henüz inşaatına başlanmayan veya hafriyatına başlanıp, temeli atılıp, binası olmayan yerleri bina var gibi gösterilerek adres oluşturmuş. İkinci usulde yazlık olarak, sadece yazları kullanılan boş evler sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınmış. Üçüncü usulde Büyükçekmece'de iş yeri kaydı olan yerler, konut yapılmış. Herhangi bir vatandaş seçmen listesinde var, ancak boş arsaya kaydı yapılmış derken bu tamamıyla belediye tarafından sahte olarak oluşturulmuş bir adres sebebiyle boş arsaya inşaat ruhsat alma işlemiyle gösterilmiş."
"Kat varmış gibi gösterilerek adresler oluşturulmuş"
Yazlıkçıların haberi olmadan evleri adres gösterilerek sahte seçmen kaydı yapıldığını belirten Uysal, "Daha vahim bir durum var, sahtekarlığın çok daha ileri boyutu. Herhangi bir boş bina var, bunun üzerine ilave sanki iki kat varmış gibi hayali kat olarak gösterilip ya da ruhsat alınan 4 katlı binanın üzerinde ilave iki kat varmış gibi seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş." dedi.
Mevlüt Uysal, MHP
İlçe Başkanı'nın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydının bulunduğunu dile getirerek, seçmen listeleri askıya asıldığında, bazı yerlerde boş arsalarda, bitmemiş inşaatlarda, hiç oturulmayan yerlerde seçmen olduğunu gördüklerini, bunun üzerine de ilçe seçim kuruluna 736 seçmen kaydı için itirazda bulunduklarını anlattı. CHP
'nin de aynı seçmenlere itiraz ettiğini vurgulayan Uysal, 736 seçmenden 717'sinin kaydının dondurulduğunu, ancak kaydı dondurulan bu seçmenlerin sahte adreslerine baktıklarında da güncelleme sırasında 830 seçmen kaydının daha yapıldığını gördüklerini anlattı.
Uysal, 830 seçmenle ilgili itiraz yaptıklarını ifade ederek, bunun üzerine kolluk tarafından birebir adres tespiti yapılması gerektiğini, sürelerin az olduğunu, bu kadar adrese bu sürelerde emniyet mensuplarının ulaşılmasının mümkün olmadığını kaydetti.
İlçe seçim kurulunun 830 kayıt yapılmasına rağmen, adresle ilgili tespit yapılamadığından dolayı itirazı reddettiğini, İl Seçim Kurulu'nun da kabul etmediğini ifade eden Uysal, Yüksek Seçim Kurulu
'nun reddettiğini anlattı.
(Sürecek)