Uysal, çalıştaya online bağlandı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi'nce (ICLD) yürütülen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı' açılış çalıştayına katıldı. Online gerçekleşen çalıştay, 31 Mart'ta sona erecek.

Antalya'da kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik özel proje ve çalışmaları hayata geçiren Muratpaşa Belediyesi, İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) tarafından yürütülen ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı tarafından finanse edilen 'İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı'na' kabul edildi.

İnsan haklarına dayalı bir düşüncenin belediye hizmet ve çalışmalarına entegrasyonunu amaçlayan programa, Türkiye'den Muratpaşa Belediyesi'nin yanı sıra Esenyurt ve Mersin Büyükşehir belediyeleri kabul edildi. Programda, ayrıca, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya ve Ukrayna'dan belediyeler de yer alıyor. 18 ay sürecek program, online gerçekleştirilen çalıştayla başladı. Başkan Uysal da 31 Mart'ta sona erecek açılış çalıştayına katıldı.

Başkan Uysal, bu programla, belediyenin dezavantajlı toplum kesimlerinin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik geliştirdiği projeleri çeşitlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Uysal, ayrıca Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu olan komşu meclisinin internet sitesi üzerinden ilçe sakinlerini kamu hizmetinin üretiminde söz sahibi noktaya taşıyan politikalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - ANTALYA