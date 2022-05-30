Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum

30.05.2022 08:21
Kılıçdaroğlu: Başta Sayın Ahmet Davutoğlu Olmak Üzere Tüm Genel Başkanlara Teşekkür Ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyasi parti liderinin dördüncü toplantısının ardından, “Yarının Türkiye'sini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyasi parti liderinin dördüncü toplantısının ardından, "Yarının Türkiye'sini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyası partinin genel başkanları dördüncü kez akşam yemeğinde bir araya geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki akşam yemeğinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu. Altı liderin buluşması saat 19: 05'te başladı ve 7 saat 15 dakika sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, buluşmanın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yarının Türkiye'sini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduğumuz toplantıda, bizlere ev sahipliği yapan başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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