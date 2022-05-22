Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: "Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: "Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor"

22.05.2022 14:23
Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: "Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik “Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid'e dil uzatmak kim? Altılı masada üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular” sözlerine yanıt verdi. Uysal, “AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han’a benzeyeceğine Abdülhamid Han’ı kendine benzetiyor” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid'e dil uzatmak kim? Altılı masada üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular" sözlerine yanıt verdi. Uysal, "AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han'a benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı kendine benzetiyor" dedi.

Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Bu, istibdat düzenine karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdulhamid ise arkadaşlar öyle diyorsa bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır" demişti. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Akşener'e "Meral Hanım, sen kim, Abdülhamid'e dil uzatmak kim? Altılı masadan üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e hiç dil uzatmamıştı. Şimdi ne oldular" diye tepki gelmişti.

Erdoğan'a, Gültekin Uysal'dan yanıt geldi. Uysal, sosyal medya hesabında bugün yatığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hurafe, safsata ve menkıbeden ibaret bir tarih okuması olan AKP, tarihi bağlamından kopartarak, çarpıtarak siyasi rekabette de cephane olarak kullanıyor. Doğrudan Cumhuriyet ve Atatürk'e itirazlarını söyleyemedikleri dönemden başlayarak, Cumhuriyet ile Osmanlı'yı sanki birbirinin rakibiymiş gibi yarıştırma ve konumlandırma ihtiyacı duydular. Bugün de AKP, özellikle söyleyecek söz kalmayınca Abdülhamid Han üzerinden dini-milli-hamasi bir savunma ve taarruz hattı, söylemi oluşturuyor. Özellikle de Sayın Erdoğan ve şürekası… Bir milliyetçi aydınımızın tabiriyle Erdoğan, Abdülhamid Han'a benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı kendine benzetiyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Abdülhamid Han'ı ne savunanların ne şiddetle üzerinden eleştiri geliştirenlerin doğru bir değerlendirme yaptığı düşüncesinde değilim."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (3) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 'Bir Gençlik Şöleni'nde konuştu: (2)
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamid, Gültekin Uysal, Abdülhamid Han, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: 'Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:39:03. #1.13#
SON DAKİKA: Uysal'dan Erdoğan'a 'Abdülhamid' Yanıtı: "Abdülhamid Han'a Benzeyeceğine Abdülhamid Han'ı Kendine Benzetiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement