Uysal'dan güreşçilere ziyaret
1 saat önce
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
Çalışmalarını Atıcılar'da bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (THOM) sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal'ı ağırladı. Sporcuların antrenmanını yerinde takip eden Hüseyin Uysal, sporcular ve müsabakalar hakkında bilgi aldı. Uysal'a Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Güreş branşı sorumlusu Celaleddin Güneş eşlik etti.
Sporculara sakatlıksız bir sezon ve başarı dileyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, ziyaretin ardından sporcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafında buluştu.
Ekrem İmamoğlu'ndan seçime 2 gün kala Başakşehir açıklaması
Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili 7 sanığa istenen ceza belli oldu