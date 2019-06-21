Son Dakika Haberleri: Uysal'dan güreşçilere ziyaret
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Uysal'dan güreşçilere ziyaret

1 saat önce

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Hüseyin Uysal, Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımını ziyaret etti.

Uysal'dan güreşçilere ziyaret, System.String[]

Çalışmalarını Atıcılar'da bulunan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde (THOM) sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal'ı ağırladı. Sporcuların antrenmanını yerinde takip eden Hüseyin Uysal, sporcular ve müsabakalar hakkında bilgi aldı. Uysal'a Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Güreş branşı sorumlusu Celaleddin Güneş eşlik etti.

Sporculara sakatlıksız bir sezon ve başarı dileyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, ziyaretin ardından sporcular ve teknik heyetle hatıra fotoğrafında buluştu.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
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