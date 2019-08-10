Son Dakika Haberleri: Uysal'dan hukukçu adayına, 'Themis' hediyesi
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Uysal'dan hukukçu adayına, 'Themis' hediyesi

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu'yu konuk etti.

Uysal'dan hukukçu adayına, 'Themis' hediyesi, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu'yu konuk etti. Uysal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi okuyacak olan Karakoyunlu'ya, adaleti ve düzeni simgeleyen 'Themis' heykelini hediye etti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sözel puan türünde Türkiye birincisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye dördüncüsü olan Alptuğ Karakoyunlu, Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan teyzesi Mukadder Turgay ve babası Azmi Karakoyunlu ile birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Uysal, YKS sözelde Türkiye birincisi, eşit ağırlıkta Antalya birincisi ve Türkiye dördüncüsü olan Karakoyunlu'yu kutladı.

Kendisi de hukukçu olan Uysal, tek tercihi olan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşen ve amacının Cumhuriyet Savcısı olmak olduğunu söyleyen Karakoyunlu'ya, adaleti ve düzeni simgeleyen, adil ve eşit hukuk sisteminin de ifadesi Themis heykelini hediye etti.

Karakoyunlu'ya öğrenim hayatında başarılar dileyen Başkan Uysal, "Alptuğ'a öğrenim hayatında destek olacağız. Alptuğ'u ve babası Azmi Karakoyunlu'nun şahsında tüm ailesini kutlarım" dedi. - ANTALYA
Karakoyunlu, Muratpaşa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:53 Kaynak: İHA
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