Uysal'dan Maça Davet

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor taraftar grubu Grup 1966'yı ziyaretinde, Antalya'yı, Cumartesi saat 15.00'de kendi evinde şampiyonluk yolunda en kritik maçına çıkacak Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını desteklemeye çağırdı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor taraftar grubu Grup 1966'yı ziyaretinde, Antalya'yı, Cumartesi saat 15.00'de kendi evinde şampiyonluk yolunda en kritik maçına çıkacak Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımını desteklemeye çağırdı.



Başkan Uysal, Antalyaspor'un taraftar grubu Grup 1966'yi Bahçelievler'deki yerinde ziyaret etti. Uysal'a CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç'in de eşlik etti. Başkan Uysal, kırmızı beyazlı takımın taraftarlarıyla buluşmasında her zaman Antalyaspor'un ve Antalyaspor taraftarlarının yanında olduklarını söyledi.



Antalyaspor'un Antalya'nın değeri olduğunu belirten Başkan Uysal, "Her şeyden önce hepimiz Antalyaspor'umuzun taraftarıyız. Antalyaspor'a her alanda destek olmayı bir borç bilirken Muratpaşa Belediyesi olarak Antalya'da spor anlayışının Türkiye'ye örnek olacak şekilde değişmesi içinde önemli bir gayreti ortaya koyduk" diye konuştu.



"Antalya'nın evlatları"



Muratpaşa'da bu dönemde sporda tesisleşme anlamında çok önemli adımların atıldığını kaydeden Başkan Uysal, Yenigün, Güzeloba, Ermenek, Memurevleri ve Yüksekalan mahallerinde spor salonları inşa ettiklerini söyledi. Recep Güreş Eğitim Merkezi, iki mahallede çadır tipi salonlar ve semt spor sahalarını da yaptıklarını dile getiren Başkan Uysal, "Biz yüzümüzü Antalya'nın evlatlarına, çocuklarına döndük. Şimdi, Kızılarık Mahallesi'nde inşa edeceğiz Spor ve Yaşam Merkezimizle spor okullarından çıkacak yetenekli çocuklarımızla olimpiyat oyunlarında madalyaları hedefleyen bir kuşağı oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Sezonun en kritik maçı"



Bu spor anlayışının Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında ideale en yakın şekilde uygulandığına dikkat çeken Başkan Uysal, "Şu anda hem A Milli Takıma hem de Genç Milli Takıma en çok oyuncu gönderen kulüp Muratpaşa Belediyespor" dedi. Kadınlar Süper Gençler Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor'un üst üste üçüncü kez şampiyon olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:



"Geçen yılın Süper Lig şampiyonu A Takımız, Cumartesi sezonun en kritik maçına çıkıyor. Lig lideri Kastamonu Belediyesi'yle saat 15.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşılaşacağız. Kazanırsak, şampiyonluk kupasını bir tek havaya kaldırmamız kalacak. Kaybettiğimiz takdirde açıkçası işimiz biraz Allah'a kalıyor. O denli kritik, o denli önemli bir maç. Hem Grup 1966'yı hem de Antalya'yı takımlarını desteklemek için maça bekliyorum." - ANTALYA

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