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Uysal'dan sanat atolyelerine ziyaret

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Lara Caddesi'nin falez kıyı bandında 1540 Sokak'ta bulunan eski bir park alanının düzenlenmesiyle Antalya'ya kazandırılan sanat atölyelerini ziyaret etti.

Uysal'dan sanat atolyelerine ziyaret, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Lara Caddesi'nin falez kıyı bandında 1540 Sokak'ta bulunan eski bir park alanının düzenlenmesiyle Antalya'ya kazandırılan sanat atölyelerini ziyaret etti. 9 öğretmen ve 660 kursiyerin bulunduğu kurs merkezinde Başkan Uysal, Muratpaşa'nın her mahallesinde sanat ve hobi kursları açma hedeflerinin olduğunu söyledi.


Muratpaşa Belediyesi'nin yaklaşık 2 yıl önce yeniden düzenleyerek kente kazandığı Şirinyalı Kurs Merkezi'nde yeni dönem başladı. Eski Lara Caddesi'nin falez kıyısına açıldığı 1540 Sokak üzerinde bulunan merkezde yeni dönemde heykel, mozaik, resim, çini ve deri atölyeleri açıldı. Falez kıyısında, Beydağları manzarası eşliğinde sanat çalışmaları için inanılmaz bir atmosfere sahip merkezde 9 öğretmenin görev alırken Başkan Uysal da merkezi Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Fedai Yaman'la birlikte ziyaret etti.


Atölyeleri tek tek gezen ve kursiyerlerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen Uysal, yaklaşık 2 yıl önce heykel atölyesiyle olarak açılan Şirinyalı Kurs Merkezi'nin bugün artık bölgenin en önemli sanatsal üretim merkezi haline geldiğini söyledi. Bu yıl Şirinyalı Kurs Merkezi'nin 660 kursiyerinin bulunduğunu ve 5 farklı atölyenin açıldığını belirten Başkan Uysal, amaçlarının Muratpaşa'nın her mahallesinde sanat ve hobi kursları açmak olduğunu söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirdiği kurslara bu yıl 6 bin 500 ilçe sakinin kayıt yaptırdığını aktaran Başkan Uysal, bu kursların 11 ayrı merkezde gerçekleştiğini söyledi. Uysal, kursların 25 Kasım itibariyle başladığına dikkat çekti. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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