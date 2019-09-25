Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu.
30 dakika önce
Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:42 Kaynak: AA
Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek."
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