Son Dakika Haberleri: Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu.
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Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu.

30 dakika önce

Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu.

Uysal:

Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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