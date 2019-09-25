Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu"
20 dakika önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:49 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (2)
Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek."
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