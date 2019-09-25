Son Dakika Haberleri: Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu"
Son Dakika Ekonomi Haber

Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu"

20 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (2)

Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu. Önümüzdeki dönemde kredi piyasasındaki canlanma daha belirgin hale gelecek."

Uysal: Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara Sanayi Odası, Murat Uysal, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uysal: "Faiz indirimlerinin ardından kredi büyüme oranında canlanma oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]