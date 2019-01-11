Son Dakika Haberleri: Uysal, Gazetecilerle Yemekte Buluştu

Uysal, Gazetecilerle Yemekte Buluştu

2 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle yemek davetinde bir araya geldi.

Uysal, Gazetecilerle Yemekte Buluştu, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle yemek davetinde bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere verdiği yemek daveti ile Gülüç Büyük Anadolu Otelde bir araya geldi. Büyük Anadolu Otelde gerçekleşen davete Zonguldak, Kozlu, Alaplı ve Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanları ve gazeteciler katıldı. Sırasıyla konuşmalar yapan Dernek Başkanları geçtiğimiz günlerde temeli açılan Medya Evi için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti. Masa masa dolaşıp gazetecilerle sohbet eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın mensuplarına mesleklerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 Kaynak: İHA

Hüseyin Uysal, Güncel
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