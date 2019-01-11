Uysal, Gazetecilerle Yemekte Buluştu
2 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle yemek davetinde bir araya geldi.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle gazetecilerle yemek davetinde bir araya geldi.
Kdz. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilere verdiği yemek daveti ile Gülüç
Büyük Anadolu Otelde bir araya geldi. Büyük Anadolu Otelde gerçekleşen davete Zonguldak, Kozlu
, Alaplı
ve Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanları ve gazeteciler katıldı. Sırasıyla konuşmalar yapan Dernek Başkanları geçtiğimiz günlerde temeli açılan Medya Evi için Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti. Masa masa dolaşıp gazetecilerle sohbet eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal basın mensuplarına mesleklerinde başarılar diledi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:45 Kaynak: İHA
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