Son Dakika Haberleri: Uysal: " Göstermelik Değil Samimi İlişkiler Kurduk"

Uysal: " Göstermelik Değil Samimi İlişkiler Kurduk"

21 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve adaylarıyla birlikte Yeşildere ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediye Meclis üyeleri ve adaylarıyla birlikte Yeşildere ya da bilinen adıyla Zeytinköy'de düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Konuşmasına "Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. 5 sene içinde mahallemizin gidişatı hep daha iyiye olmuştur. Bu gidişatı Allah bozmasın" diyerek başlayan Başkan Uysal, Muratpaşa'da birbirlerini seven ve sayan, eşit, birbirine asla hor bakmayan, birbirini kucaklayan, insanlığa örnek olacak bir belediye ve ilçe olma gururunu yaşadıklarını belirtti. Muratpaşa'da tüm belediye hizmetlerinin Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı telefonu üzerinden herkese eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıldığını kaydeden Başkan Uysal, "Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir eşitlik yok" dedi.

"İçindekileri gönderelim dediler"

Muratpaşa'da göstermelik değil gerçek, samimi ilişkiler kurduklarının altını çizen Başkan Uysal, "Ama bazılarının kafaları karışık. İnsan kavramını anlama konusunda çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor. Zeytinköyümüzde bir miktar belediye arazisi görünce bize gelip, 'Burada kentsel sönüşüm yapalım. İçindekileri de gönderelim' diyenler, bugün sizin ayağınıza gelip başka işler peşindeler." diye konuştu.

Site toplantısı

Başkan Uysal, Zeytinköy'de düzenlenen büyük halk buluşmasının ardından akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Afşin Kent Sitesi'nde site sakinleriyle buluştu. Başkan Uysal, site sakinleriyle, Münir Özkul Kreşi başta olmak üzere, cadde ve sokak yenileme çalışmalarından yer altı çöp konteyner sistemine mahallede yapılan hizmetleri paylaştı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

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