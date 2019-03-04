Son Dakika Haberleri: Uysal, Hemşeri Dernekleriyle ve Pazarcı Esnafıyla Buluştu

Uysal, Hemşeri Dernekleriyle ve Pazarcı Esnafıyla Buluştu

50 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde dernek ofisi açılışını gerçekleştirdi.

Uysal, Hemşeri Dernekleriyle ve Pazarcı Esnafıyla Buluştu, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde dernek ofisi açılışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda Uysal, Çağlayan Pazarı ziyaret ederek, esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde geleneksel çiğ köfte günü düzenleyen Antalya Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve dernek ofisi açılışını gerçekleştiren Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin etkinliklerine katıldı.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde bulunan derneklerin üyelerine yönelik etkinliklerini yanı sıra Muratpaşa'ya ve Antalya'ya ilişkin güzel fikirler yürüteceklerinin altını çizen Başkan Uysal, "İnsanlar kendilerine en zıt gibi görünen fikirlerini bile o kadar zıt olmadığı birbirini yakından tanıyarak görecekler. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi, insanları birleştirmenin, bütünleştirmenin bir başka yolu" diye konuştu.

Uysal, Çağlayan Pazarı'nı ziyaret etti

Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz'le birlikte pazar günleri kurulan Çağlayan Pazarı'nı ziyaret etti.

Kapalı pazar yerini baştan sona gezip esnafa "Hayırlı işler" dileyen Uysal, esnaf ve mahallelilerin birlikte fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadı. Başkan Uysal, pazarda mahalle sakinleriyle birlikte ekonominin nabzını tuttu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:23 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Uysal, Güncel
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