Son Dakika Haberleri: Uysal, "Karabük, Belediye Tarafından Kaderine Terk Edilmiş"

Uysal, "Karabük, Belediye Tarafından Kaderine Terk Edilmiş"

1 saat önce

AK Parti teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Uysal 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uysal,
AK Parti teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Uysal 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal yaptığı gezi ve çalışmalar ile Karabük halkının gönüllerini kazanmaya devam ediyor. Esnaf ve halkla bir araya gelerek dertlerini dinleyen ve projeleri hakkında da bilgi veren Uysal Karabük'ün 10 yıldır kaderine terk edildiğini söyledi.

"Karabük, belediye tarafından kaderine terk edilmiş"

Uysal, belediye olarak Karabük'ün kaderine terk edilen bir şehir olduğunu, bu kötü kaderini kurtarmak için Belediye Başkanı adayı olduğunu belirterek "Üzülerek belirteyim ki maalesef 10 yıldır Karabük Belediye tarafından kaderine terk edilmiş. Esnaf arkadaşlarımızın işini ve ekmeğini büyütmek için hiç bir şey yapılmamış. Kağıt üzerinde gösterilen başka, yapılan başka projeler uygulanmış. Halkımızın gözü boyanmaya çalışılmış. Seçime 1- 2 ay kala Karabük halkı ile dalga geçer gibi yapılan bazı yatırımlar için insana sorulmaz mı 10 yıldır neredeydin. Bakın Bedesten çarşı esnafı saat yedi denildiğinde dükkanlarımızı kapatıyoruz diyorlar. Kent meydanın da saat sekiz oldu mu 5-6 insan görmenin mümkün olmadığını, 55 bin Üniversite Öğrencisinin şehir merkezine inmediğini söylüyorlar. Kent Meydanında yapacağımız yeni düzenlemelerle artık üniversite öğrencisi de, Yenimahalle de oturan hemşehrim de gece gündüz bu kent meydanına gelecek. Burada bir ağacın gölgesin de oturma imkanı bulacak. Şehir merkezindeki trafik sorununu da hazırladığımız proje ile de çözüyoruz. Yaptığımız tüm projeler Karabük'ün ekmeğini ve aşını büyütecek projeler. Ben Belediye Başkanıyım ne dersem o olur zihniyetine son veriyoruz, ben değil biz olacağız" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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