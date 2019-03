Uysal, "Karabük'ü Ortak Akıl ile Birlikte Yöneteceğiz"

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Karabük'ün ileriye değil geriye doğru giden bir il olduğunu belirterek, "Karabük'ü ortak akıl ile birlikte yöneteceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal'a halkın ilgi ve alakası her geçen gün artarak devam ediyor. Karabük'ün artık kaybedecek bir zamanı olmadığını belirten AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, "Karabük 10 yılda bırakın ileriye gitmeyi, devamlı geri giden bir il. Halkımızın ve mahalle sakinlerimizin dertlerini dinlemek, isteklerini öğrenmek için mahalle mahalle teşkilatımızla geziyoruz. Mahallelerimiz de 10 yılda mevcut belediye başkanı tarafından söz verildiği halde bugüne kadar yapılmayan birçok sorun bulunmakta. Bunu yaptığımız toplantılar da mahalle sakinleri bizlere iletiyorlar. Mahalle sakinlerinin dertlerine ve isteklerine çare olacak kişinin ayaklarına geldiğimizi söylüyoruz. Projelerimizi anlatıyoruz. İktidar olan partinin belediye başkan adayı olarak projelerimizi devletimizin desteği ile yapacağız. Mevcut belediye başkanı grafikerlere çizdirdiği projeleri halkımıza yapacağını iddia ediyor. Bu projelerini hangi para ile yapacak, Bu projeleri hayata geçirmek için belediye bütçesi yeter mi ' Mesela yağmur suyu drenaj çalışması, trafik sorununu 10 yılda niye çözmedi' Kitapçıkların da başka gösterip, gösterdiğin ile alakası olmayan çalışmaları yapıp bizleri kandırdı diye bana her mahallede söylüyorlar. Bizim yapacağımız projeler ise onaylanmış gerçek,bir çoğunun gerekli izinlerin alındığını, ödenek sıkıntısı olmayan, devlet desteği ile yapılacak projeler olduğunu ve Belediye'nin parasını ise gerçekten Karabük halkının işini, aşını ve ekmeğini büyütecek çalışmalara harcayacağımı anlatıyorum. Çamur atarak, doğruları anlatmayarak, Karabük halkını kaldırarak değil ben yapacaklarımı, Karabük'ü şaha kaldıracak, bu güzel şehrimizi parmakla gösterilecek bir şehir yapacak olan ve ete kemiğe bürünen, sadece kazma vurulması kalan projelerimi halkımıza anlatıyorum" dedi.



Belediyeciliği gönül belediyecilik anlayışı ile yapacağını ifade eden Uysal "Allahın izni ile 1 Nisan da Belediye Başkanı olduğum da kapım tüm hemşerilerime açık olacak. Ben ne dersem o olur, benim kararlarım geçer anlayışımız olmayacak. Biz Belediyeciliği bu şehrimize değer katacak tüm projelerimizi halkımızla birlikte yapacağız, onların görüşlerini, onların arzu ettiği şekilde yapacağız. Bunu rektörlük zamanım da üniversite de yaptım. Aynısı belediye başkanı olduğum da belediyemiz de yapacağız" diye konuştu.



"Karabük'ü ortak akıl ile birlikte yöneteceğiz"



31 Mart ta kadar Karabük'te bütün vatandaşların elini sıkacaklarını ve sıkıntılarını dinleyeceklerini söyleyen Uysal, "Cumartesi günü 100 yıl mahallesinde, Pazar günü 5000 evlerde kurulan pazarları gezdik. 100.yıl pazarın da yağmur yağdığında hem esnaf hem de vatandaş çatıdan akan sularla mağdur oluyorlarmış. Onlarca bu sıkıntı mevcut belediye başkanına iletilmiş, bırakın çare bulunmayı, halkın dertlerini bile dinlenmemiş. Aynı şekilde rüzgarlı, yağmurlu, karlı havalarda, esnafın ve halkın mağdur olduğu 5000 evler pazarın da hazırladığı üsttü kapalı, oto parkı olan modern pazar yeri projemiz ile halkımızın ve esnaflarımızın dertlerine son veriyoruz. Karabük'te kimi dinlesen mevcut belediye başkanına kim derdini anlatsa ya kapıdan kovulmuş ya da çare olunmamış. Hemşerilerim hiç endişelenmesin. Allah'ın izniyle 1 Nisandan sonra dertlerine derman, kanayan yaralarına merhem olacağız. Halkımız her şeyin farkında. Gereken cevabı sandıkta verecekler. Halkımızın bize gösterdiği bu yoğun ilgi ve alakaya, 1 Nisandan itibaren çok çalışarak sorunlarına çözüm üreteceğiz. Karabük'ü ortak akıl ile birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

