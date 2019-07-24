Son Dakika Haberleri: Uysal: "Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur"
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Uysal: "Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur"

2 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Lozan Barış Antlaşmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Lozan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur" dedi.

Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Lozan Barış Antlaşmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Lozan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur" dedi.

Başkan Uysal, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

96 yıl önce, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren antlaşmalar arasında geçerliğini koruyan tek antlaşma olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Lozan; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur" dedi.

Başkan Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Lozan Barış Antlaşması, yaşam hakkı dahi elinden alınmak istenen bir milletin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kendisini dünyanın egemen güçlerine kabul ettirmesinin adıdır. Lozan, Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'husumet dünyasına' karşı tek başına verdiği mücadelenin adıdır. Bugün Lozan'ı küçük görmeye ve göstermeye çalışanlar bilerek ya da bilmeyerek, o gün Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımak zorunda kalanların boş propagandalarının etkisi altındadırlar. Bağımsızlık ve özgürlük inancı üzerinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti, 'muasır medeniyet' hedefine doğru koşmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aydınlanma önderlerimizi bir kez daha saygı, şükran ve minnetle anıyorum." - ANTALYA
Türkiye, Lozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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