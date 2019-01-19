Son Dakika Haberleri: Uysal, Partisinin Mahalle Temsilciliği Açılışına Katıldı

Uysal, Partisinin Mahalle Temsilciliği Açılışına Katıldı

38 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Kızıltoprak Mahalle temsilciliği açılışında, yerel seçim sürecinin Muratpaşa'da inşa ettikleri birlik ve beraberlik ortamına, her geçen gün daha da güçlenen dayanışma ve kardeşlik ağlarına en ufak bir zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Uysal, Partisinin Mahalle Temsilciliği Açılışına Katıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin Kızıltoprak Mahalle temsilciliği açılışında, yerel seçim sürecinin Muratpaşa'da inşa ettikleri birlik ve beraberlik ortamına, her geçen gün daha da güçlenen dayanışma ve kardeşlik ağlarına en ufak bir zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisi CHP'nin Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan mahalle temsilciliği açılışına katıldı. Açılışa CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, CHP'li Belediye Meclis üyeleri ve adayları da katıldı.

İlçe Başkanı Şahin, Muratpaşa'da Başkan Uysal öncülüğünde rekor bir oyla seçimlerden birinci çıkacakları konusunda en ufak bir şüphesi bulunmadığını söyledi.

Başkan Uysal ise bu yerel seçim sürecinin Muratpaşa'da inşa ettikleri birlik ve beraberlik ortamına, her geçen gün daha da güçlenen dayanışma ve kardeşlik ağlarına en ufak bir zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Seçimlerin ayrıca Türkiye'nin demokratik hayatının ve birarada yaşama idealinin güçlenmesine hizmet etmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, bu duyarlılığın seçim çalışmaların hiçbir aşamasında kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Muratpaşa, Uysal, Güncel
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