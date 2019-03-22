Son Dakika Haberleri: Uysal: "Pazar Yerinin Tanıtımını Yapan Belediyeyiz"

Uysal: "Pazar Yerinin Tanıtımını Yapan Belediyeyiz"

53 dakika önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcıları Odası'nı ziyaretinde, esnafın daha çok satış yapması için pazar yerlerinin tanıtımını yapan yegane belediye olduklarını belirterek, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık...

Uysal:
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Semt Pazarcıları Odası'nı ziyaretinde, esnafın daha çok satış yapması için pazar yerlerinin tanıtımını yapan yegane belediye olduklarını belirterek, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Uysal'a CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ve belediye meclis üyesi ve adayları eşlik etti.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Muratpaşa'da 5 yıl içinde semt pazarlarını daha cazip hale getirmeye, pazardan alışveriş edilmesini özendirmeye ve esnafın hukukunu koruyama çalıştıklarını söyledi. Bu yaklaşımın aynı zamanda pazar yerlerine ilişkin belli bir disiplinin sağlarken kent ekonomisini de kendi içinde dönmesine yönelik bir katkı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, "Paramız ancak böyle Antalya'da kalabilir" dedi.

Bu süre içinde Muratpaşa'da pazarları daha cazip hale getirmek için billboardlarda tanıtım çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Uysal, "Bununla birlikte pazar yerlerimizde tezgahlara ilişkin yaptığımız düzenlemeyle yaşlımızın, engellimizin, hamilelerin ve çocuklu ailelerin rahatça alışveriş yapabilmelerini sağladık" diye konuştu.

Bununla birlikte Muratpaşa'daki pazarlarda tezgah açan esnafın da hukukunun korunduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Biz göreve geldiğimizde şu kadar sayıda esnaf varsa bu sayıyı hukuken güvenceye alındı. Yenileri eklenmediği gibi çocuklarına bırakabileceği bir statüye kavuşturuldu" dedi. Anne tarafından birçok akrabasının Serik'te pazarcılık yaptığını belirten Başkan Uysal, "Bir tanesinin bile Muratpaşa'da yeri yoktur. Benim huyumu bildikleri için talepleri de yok. Biz hukuka ne kadar riayet edersek sizin hakkınız o kadar korunuyor" şeklinde konuştu.

Başkan Uysal, yeni dönemde de pazar yerlerini daha cazip hale gelmesi için her türlü işbirliğine açık olduğunu sözlerine ekledi ve "Tek isteğimiz, kurallı, ciddi, düzgün, cazip ve disiplinli olalım ve daha çok ciro yapalım" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

Antalya, Muratpaşa, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düden Çayı'nda Sürüklenen Raftingcileri Çevredekiler Kurtardı Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek Son Dakika! Denizli Acıpayam'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 11:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uysal: "Pazar Yerinin Tanıtımını Yapan Belediyeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]