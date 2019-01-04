Son Dakika Haberleri: Uysal, Rehberleri Ağırladı

Uysal, Rehberleri Ağırladı

1 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin, Antalya için bir ortak akıl platformu olduğunu söyledi.

Uysal, Rehberleri Ağırladı, System.String[]
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin, Antalya için bir ortak akıl platformu olduğunu söyledi.

Antalya Rehberler Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu ve yönetim kurulu üyeleri Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Başkan Korucu, Aralık ayında 3'üncü genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirterek ARO'nun bin 171 üyeli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Yeni yönetim olarak belediye başkanları ziyaretine Başkan Uysal'la başladıklarını belirten Korucu, "Muratpaşa Belediyesi'ni ve Uysal'ı başta Kaleiçi Old Town Festivali olmak üzere turizm alanındaki çalışmaları ve Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri üzerinden sivil toplum örgütleriyle sergilediği işbirliği dolayısıyla kutluyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal, ARO'nun yeni yönetimini kutlayıp, çalışmalarında başarılar dilerken Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu yarı açık etkinlik alanıyla bir kampüs niteliğinde olduğunu söyledi. Merkezin hem Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yaparken hem de yenilikçi fikirlerini gelişip uygulama alanı bulabileceği bir inovasyon merkezine sahip olduğunu belirten Başkan Uysal, "Akıllı toplumlar, şehrin ortak aklını şehri daha iyi yönetmekte daha doğru kararlar vermekte değerlendiriyorlar. Biz de bu merkezimizde bir ortak akıl platformu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Antalya, Uysal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Beşiktaş'ın Anlaştığı Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı Çılgın Aşığın Silahlı İntihar Girişimi Özel Harekat Polisini Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 14:10:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uysal, Rehberleri Ağırladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]