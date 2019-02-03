Son Dakika Haberleri: Uysal Resim Atölyesini Açtı

Uysal Resim Atölyesini Açtı

15 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede ki resim atölyesi açılışına katıldı.

Uysal Resim Atölyesini Açtı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede ki resim atölyesi açılışına katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ilçede ressamlık yapan Meral Atsan'ın resim atölyesi açılışına katıldı. Uysal Ressam Atsan'a meslek hayatında başarılar dilerken konuşmasında şu sözlere yer verdi, "İlçemizin değerli ressamlarından Meral Atsan'ın resim atölyesinin açılışını gerçekleştirdik ve sanatla geçen 35. yılını, ilçemizdeki sanatçı dostlarımızla birlikte kutladık. Sanatla geçen nice ömürler diliyor, bundan sonraki çalışmalarında da her zaman yanında olacağımızı belirterek başarı diliyorum."

Açılış toplu fotoğraf çektirmenin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Hüseyin Uysal, Uysal, Güncel
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