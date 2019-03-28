Uysal Seçim Bürosu Önünde Vatandaşları Dinledi

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal Kemal Güneş caddesi üzerinde bulunan seçim bürosu önünde vatandaşların derdini ve taleplerini dinledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal Kemal Güneş caddesi üzerinde bulunan seçim bürosu önünde vatandaşların derdini ve taleplerini dinledi.



AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Burhanettin Uysal seçim çalışmaları kapsamında seçim bürosu önünde vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.



Seçim bürosu önünde kurulan stand ile vatandaşların derdini dinleyerek projeleri hakkında bilgi veren Uysal, "Biz halkımızın derdini dinlemek,1 Nisandan itibaren Belediye Başkanı olarak halkımızın derdine çare olmak için onlarla bire bir temasımızı sürdürdük. Biz Milletvekillik döneminde de böyle idik, yarın de böyle olacağız. Part-time Belediye başkanı doğal olarak Cumadan Pazartesi öğlene kadar Karabük de olmadığı için bizi halkımızın içinde olup olmadığımızı görmemesi doğaldır. Halkımızın mevcut belediye başkanından derdi çok, hatta dert anlatmaya gidenler bile azarlanıp kovulmuş, bunu ben söylemiyorum. Halkımız bizzat kendi söylüyor. Biz halkımızla el ele, gönül gönüle verip şehrimizi parmakla gösterilen bir Karabük yapacağız. Ben bilirim, benim dediğim olur değil. Biz biliriz, halkımız ile birlikte karar verdiğimiz anlayışı ile belediyemizi yöneteceğiz. Halkımın gösterdiği teveccühten dolayı da hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Uysal'a Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Dış ilişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan da destek verdi. - KARABÜK

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