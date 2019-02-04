Son Dakika Haberleri: Uysal, Simav'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

Uysal, Simav'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı

39 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kütahya'nın Simav ilçesinde aday tanıtım toplantısınaToplantıya DP Kütahya İl Başkanı Halil Gün, DP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Durmuş Ali Karip, Mehmet Topaler, İbrahim Ayaşlı, İlçe Teşkilat Başkanları, Emet Belediye...

Uysal, Simav'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kütahya'nın Simav ilçesinde aday tanıtım toplantısına

Toplantıya DP Kütahya İl Başkanı Halil Gün, DP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Durmuş Ali Karip, Mehmet Topaler, İbrahim Ayaşlı, İlçe Teşkilat Başkanları, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Simav Belediye Başkan Adayı Kasım Karahan, Gediz Belediye Başkan Adayı Münevver Azmioğlu, Şaphane Belediye Başkan Adayı Sema Akçalıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Uysal, "Gün, kendimiz de sözümüzü de yükseltme günüdür. Türkiye de insanlarımızı çalışmaya teşvik ederek, bu süreç içerisinde akıllıca çıkmak mecburiyetimiz vardır" dedi.

Uysal, Ülkenin demokratik anlamda gelişmesi ve yükselmesi, kalkınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Demokrat Parti'nin Kütahya adayların tanıtımları yapıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Demokrat Parti, Kütahya, Simav, Uysal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Son Dakika! Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Erdoğan Mesajı: İlişkimiz Saygı, Sevgi ve Açık Sözlülüğe Dayanıyor

Son dakika! Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:18:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uysal, Simav'da Aday Tanıtım Toplantısına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]