Uysal, Slovakyalı Belediye Başkanına Antalyaspor forması hediye etti - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Last Minute Fair Marketing Fuarı'na katılmak üzere belediyenin davetlisi olarak Antalya'da bulunan Slovakya Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky'a '07' numaralı Antalyaspor forması hediye etti. Futbol tutkunu olan Vilkovsky, sürpriz hediye karşısında mutlu olduğunu söyledi.

Son dakika satışlarının belirleyici olacağı turizmde, sektör profesyonellerin buluştuğu Last Minute Fair Marketing Fuarı, dün sona erdi. Muratpaşa Belediyesi, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle (AKOED) birlikte Kaleiçi temalı bir stantla katılırken İtalya'dan Gradara Belediye Başkanı Flippo Gasperi, Slovakya'dan Levoca Belediye Başkanı Miroslav Vilkovsky Başkan Uysal'ın davetlisi olarak fuarda yer aldı.

Başkan Uysal ve konuk belediye başkanları fuarın ardından Muratpaşa Belediyesi'nin aynı zamanda Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesi olan yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM'i ziyaret etti. Buradaki incelemeleri sırasında belediye başkanları, Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle turunçtan reçelden sirkeye 20 farklı çeşit ürün yapan Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi'nin ASSİM'deki satış mağazasını gezdi. Gradara Belediye Başkanı Gasperi ve Levoca Belediye Başkanı Vilkovsky, turunç ürünlerinin tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Temasları sırasında sıkı bir futbol seyircisi olan Türkiye liglerini de yakından takip eden Levoca Belediye Başkanı Vilkovsky'e başkan Uysal sürpriz bir hediye verdi. Başkan Uysal, Miroslav Vilkovsky'e üzerinde isminin yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti. Belediye Başkanı Vilkovsky, Lukas Podolski ve Nuri Şahin'in Antalyaspor'da oynadığını bildiğini belirterek sürpriz hediye karşısında mutlu olduğunu dile getirdi. - ANTALYA