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Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:53 Kaynak: AA
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