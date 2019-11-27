Son Dakika Haberleri: Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"
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Uysal: "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti"

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı." dedi.

Uysal: Son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Murat Uysal, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:53 Kaynak: AA
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