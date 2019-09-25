Uysal: Toparlanma ılımlı bir şekilde devam edecek

Merkez Bankanı Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finans gündemine dair açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Uysal, Ekonomideki toparlanmanın ılımlı bir şekilde devam edeceğini ve enflasyon dinamiklerinde iyileşme yaşandığını ifade etti.