Son Dakika Haberleri: Uysal: Toparlanma ılımlı bir şekilde devam edecek
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Uysal: Toparlanma ılımlı bir şekilde devam edecek

33 dakika önce

Merkez Bankanı Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmasında ekonomi ve finans gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Uysal: Toparlanma ılımlı bir şekilde devam edecek, System.String[]

Merkez Bankanı Başkanı Murat Uysal Ankara Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmasında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve finans gündemine dair açıklamalarda bulundu. TCMB Başkanı Uysal, Ekonomideki toparlanmanın ılımlı bir şekilde devam edeceğini ve enflasyon dinamiklerinde iyileşme yaşandığını ifade etti.

Ankara Sanayi Odası, Murat Uysal, Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:40 
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