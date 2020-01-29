Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivas'ta düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyonu olan Muratpaşa Belediyespor genç kadın hentbol takımının ziyaretinde, "Sizleri ben dünya yıldızı olarak görmek istiyorum. Türkiye bize yetmez. Yeter ki, çalışalım ve mental olarak buna hazır olalım" dedi.



Sivas'ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda finalinde ev sahibi Sivas Belediyespor'u yenerek kupayı 6'ncı kez Antalya getirme başarısı gösteren Muratpaşa Belediyespor, Başkan Uysal'ı ziyaret etti. Şampiyonluk kupasıyla ziyarete gelen genç takıma teknik heyet ve kulüp yönetimi eşlik etti.



Genç sporcuları tek tek kutlayan Uysal, çekişmeli bir maçın sonunda Sivas Belediyespor'u 33-32 yenerek kupaya uzanan takımın başarısıyla çok sevindiklerini söyledi. Final maçında şampiyonanın ev sahibi takımı Sivas'la oynamanın zorluklarının yaşadığını belirten Uysal, "Ama iyi dayandınız. Başarabildiğiniz için çok sevindik. Bizleri çok mutlu ettiniz" dedi.



Genç takımın bu başarısının çok değerli ve büyük olduğunu belirten Uysal, 6'ncı kez bu kupayı almanın da üzerinde durulması gereken bir başarı olduğunu söyledi.



Uysal, şöyle konuştu:



"Ancak sizleri ben dünya yıldızı olarak görmek istiyorum. Türkiye bize yetmez. Yeter ki, çalışalım ve mental olarak buna hazır olalım. Dünya yıldızı olmamamız için önümüzde hiçbir engel yok. Sürekli öğrenmeye açık kalırsanız dünya çapında star olabilirsiniz. Hem ülkemizi çok iyi temsil etmiş olursunuz hem de ailenize, bizlere çok daha büyük gururlar yaşatırsınız"



21 takımın katıldığı şampiyonada Muratpaşa Belediyespor, kupa yolculuğuna B grubunda başladı. Muratpaşa; Bursa, Trabzon, Kastamonu ve Muğla temsilcilerinin yer aldığı gruptan namağlup çıktı.



Muratpaşa Belediyespor, yarı finalde Kastamonu Araç Belediyespor'la karşılaştı. Genç takım, zorlu geçen karşılaşmayı 28-27 kazanırken şampiyonada finalin adı Muratpaşa Belediyespor - Sivas Belediyespor oldu. - ANTALYA