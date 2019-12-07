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Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ile bir araya geldi.

Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ile bir araya geldi. Uysal, Boztosun'un anayasayı eğlenceli, mizahi, sıra dışı ve fantastik bir öyküyle anlatan 'Anayasa Candır' kitabını herkese tavsiye etti.


Buluşmada Prof. Dr. Boztosun, Başkan Uysal'a imzalı bir kitabını hediye etti. Başkan Uysal, anayasa alanında farklı bir çalışmaya imza atan Prof. Dr. Boztosun'u kutlarken "Kanunların üzerinde anayasalar vardır. Ama Anayasa'mızı tam olarak bilmiyoruz. Sıkılmadan okuyabileceğimiz bir çalışma. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Bir roman çalışması olan Anayasa Candır'da 'hukuk devleti' kavramı ilk defa akademisyen bir hukukçu tarafından herkesin anlayabileceği, sürükleyici bir dille anlatılıyor. Roman, özgüvenli, akıllı sorular soran, rahat ve içten bir Z-kuşağı genç olan Zeyno'nun bir gün Anayasa'yı merakıyla başlıyor. Kısa sürede Anayasa'nın Devlet'in annesi olduğunu anlayan Zeyno, Devlet'le buluştuktan sonra fantastik bir yolculuğa başlıyor. Akıl ışınlarıyla seyahat eden Zeyno, bu yolculukta devletin varlık sebebini ve işleyişini, Devlet'ten öğreniyor. Özgürlük kelebekleriyle tanışıyor, hak çiçeklerinin yetiştiği vadilerde geziniyor, yerin yedi kat üstündeki adalet katına kadar çıkıyor. Kitap, hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla kavramak isteyen herkese en eğlenceli okumayı vaat ediyor. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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