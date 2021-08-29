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Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız" - Son Dakika

Uysal: "Yeni zaferler kazanacağız"

29.08.2021 23:40
Uysal:

Antalya'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkusu, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yaşandı.

Antalya'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkusu, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Nasıl 30 Ağustos'ta zafer kazandıysak bilimde, kültürde, sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda yepyeni zaferler kazanacağız. ve Türkiye Cumhuriyeti'ni layık olduğu seviye ulaştıracağız " dedi.

Antalya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Muratpaşa Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlendiği etkinlikle kutladı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda, Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra CHP Antalya milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz'le birlikte çok siyasi partilerden temsilciler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri yer aldı.

Gençlik orkestrası sahne aldı

Kent meydanında kutlamalar Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın konseriyle başladı. Yaklaşık 3 aydır bu büyük konser için çalışan orkestra, aralarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da bulunduğu muhteşem bir konsere imza attı. Konserde, Muratpaşa Gençlik Orkestrası'na Muratpaşa Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Dans Topluluğu da eşlik etti. Konserin sonunda Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, orkestra şefi ve eğitmenlere teşekkür çiçeği takdim etti.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kutlamalar, bu yıl Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 'Şampiyonluk' hedefiyle mücadelesine başlayacak Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımını sahneye çıktı. Bu yıl kurulan takım, ilk kez Antalya seyircisiyle buluşurken Başkan Uysal da oyuncular, teknik heyet ve kulüp yönetimini sahnede kutladı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'de özellikle voleybol branşında kadınlarımızın neler yapabildiğinin bütün dünya tarafından görülmesi aynı zamanda Atatürk Cumhuriyeti'nin neler yapabildiğinin bütün dünya tarafından görülmesidir. Kadınlarımızın neler başarabileceğinin bütün dünya tarafından görülmesidir. Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımımızın da bütün bu çabaların Antalya'mızdaki, Muratpaşa'mızdaki simgeleşmiş bir örneği olarak görüyorum."

Cumhuriyeti kazandık

Başkan Uysal, kadın voleybol takımı sahneden inerken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nı dolduran binleri selamladı ve konuşmasına "30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde adeta küllerimizden doğarak, can havliyle, son gücümüzle 'Bizi bu topraklardan kazıyamazsınız', 'Bizi tarih sahnesinden yok edemezsiniz' dedik. Bu zafer, bize hem vatanımızı hem de demokratik, laik, sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kazandırdı" sözleriyle devam etti.

O yüzden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yılda bir kez değil bin kez kutlanmaya değer olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: "Biz dünyada farklı bir ülke olduk Kendi kültürümüzde, coğrafyamızda bambaşka bir yere yükseldik. Her ne kadar bunun kıymetini bilmeyip memleketin içinde ve dışında ileri geri konuşan insanlar, yapılar da olsa biz demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya uygarlığına kazandırdık. ve muasır medeniyet düzeyinin üzerine çıkmakta kararlıyız. Mutlaka bir gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır uygarlık düzeyini aşama idealine ulaşacağız. Nasıl 30 Ağustos'ta zafer kazandıysak bilimde, kültürde, sanayide, eğitimde, sağlıkta, tarımda yepyeni zaferler kazanacağız. ve Türkiye Cumhuriyeti'ni layık olduğu seviye ulaştıracağız."

Başkan Uysal'ın konuşması sık sık alkışlarla kesilirken Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Pinhani konseriyle sona erdi. - ANTALYA

Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız
Uysal: Yeni zaferler kazanacağız

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uysal: 'Yeni zaferler kazanacağız' - Son Dakika


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