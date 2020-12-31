Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

31.12.2020 12:41
Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanları ile bir araya geldi, 2020 yılında belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanları ile bir araya geldi, 2020 yılında belediye olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yılın son mesai gününde Muratpaşa Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı buluşma, belediye fuayesinde sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleşti. Uysal, gerçekleşen buluşmada 2020'de başta korona virüs olmak üzere ortaya çıkan sorunlarla en etkin seviyede mücadele ettiklerini ve bu sorunlar karşısında hiçbir zaman çaresiz kalmadıklarını belirtti.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş sıkıntıları çözmek durumunda kaldıklarını dile getiren Uysal, "Bunların hepsiyle bir yerel yönetimin mücadele edeceği en etkin çıtada, en etkin seviyede mücadele ettik. Hiçbir zaman çaresiz kalmadık. Her zaman bu sorunlarla ilgili yapacak bir şeylerimiz oldu. Belediye olanaklarını, emeğimizi, alın terimizi bu sorunları çözmeye ayırdık" dedi.

Muratpaşa'da insanların birbirine empatiyle yaklaştığı, birbirini sevip saydığı bir kent yaşamına sahip olduğunu dile getiren Uysal,"Bunda, bizim de katkılarımızı olabiliyorsa, çerçeve içine alabiliyor, markalaştırabiliyorsak, bu anlayışı koruyup geliştirerek halkımıza hizmet ediyor ve Türkiye'mizin geleceği için umut olabilecek modeller teşkil edebiliyorsak ne mutlu bize. Güzel, müreffeh, demokratik bir Türkiye üretme konusunda kararlı mücadelemiz devam edecek, aydınlık bir geleceğe, sizlerin emekleriyle, hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 2021 için iyi dileklerde bulunan Uysal, "Namuslu, dürüst, çalışkan, ülkesini ve insanını çok seven; ülkesini, insanını geliştirmek ve yükseltmek isteyen ve bunu kuru gürültüyle değil olanakları nasıl kullandığını göstererek yapan, kamu yönetimi anlayışını emeğiyle, eylemiyle ifade eden, laf ebeliği değil iş yapan bir belediyeyi ortaya koyduk. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2021 çok daha iyi bir yıl olsun" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi
Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi
Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uysal, yılın son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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