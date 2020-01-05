Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teke Yöresi Yörük Türkmen Federasyonu ve Antalya Yörükler Derneği'nin ziyaretinde, "Yenilikçilik, çalışkanlık, istişare, müşterekler üzerinde uzlaşı gibi Yörük kültürüne ait değerler bugüne uyarlanıp doğru yorumlandığında bizi çok yükseltebilecek değerlerdir. Yörük kültürü, toplumun gelecekle ilgili umududur" dedi.



Teke Yöresi Yörük Türkmen Federasyonu ve Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti.



Duman, Uysal'a Yörük kültürüne katkıları ve Yörük kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla kurulan dernek ve federasyonlara destekleri için teşekkür etti. Uysal, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bu desteğin Yörük kültürüne nostaljik bir yaklaşımın sonucu olmadığının altını çizdi.



Atatürk'ün " Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözünü vasiyet olarak aldıklarını belirten Uysal, "Kara çadırın olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz" dedi. Uysal, dünyada üretim biçimlerinin ve buna bağlı olarak yaşam koşullarının geldiği aşamada kara çadırda simgeleşen değerlerin şehirlerde, yaşamın her alanında hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu çerçevede Yörük kültürüne ait olan yenilikçilik, cinsiyetler ve kuşaklar arası denge, çalışkanlık, istişare, müşterekler üzerinde uzlaşının bugüne uyarlanıp doğru yorumlandığında Türkiye'yi çok yükseltebilecek değerler olduğunu belirten Uysal, "Çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi, Yörük kültürü, toplumun gelecekle ilgili umududur" dedi. - ANTALYA