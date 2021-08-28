Üyücü ve Yurga Ailelerinin Mutlu Günü - Son Dakika
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Üyücü ve Yurga Ailelerinin Mutlu Günü

28.08.2021 22:34
Üyücü ve Yurga Ailelerinin Mutlu Günü

Yurga ve Üyücü ailelerinin evlatları Serap Kayar ile Burak Yurga, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Yurga ve Üyücü ailelerinin evlatları Serap Kayar ile Burak Yurga, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah akdini gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Burak Yurga ile Üyücü ailesinin kızları Serap Kayar, düzenlenen törenle dünya evine girdi. Atatürk Kent Park'ta bulunan Kanyon Cafe Restaurant'ta gerçekleştirilen nikah törenine Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Meclis Üyeleri ile Üyücü ve Yurga ailelerinin yakınları katıldı. Çiftin nikah akdini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü gerçekleştirdi. Mutluluğun karşılıklı sevgi ve saygıya bağlı olduğunu belirten Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Yüzünüzden okunan bu mutluluğun bir ömür boyu devam etmesini diliyorum" dedi. Nikah akdinin ardından çifte evlilik cüzdanı ve Kuran-ı Kerim hediyesini Manisa milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık ve Tamer Akkal verdi.

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Kaynak: Habermetre

Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Evlilik, Manisa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Üyücü ve Yurga Ailelerinin Mutlu Günü - Son Dakika

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