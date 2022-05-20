Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti - Son Dakika
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Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti

20.05.2022 00:49

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evsiz bir vatandaşın hareketsiz bir şekilde kaldırıma yaslanmış şekilde durması üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde, öldüğü tespit edildi.

Ankara'da hareketsiz bir şekilde duran evsiz vatandaş, çevredekileri harekete geçirdi. Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kenarında kaldırıma yaslanmış şekilde bulunan şahsı görenler ilk önce uyuduğunu zannedip, ardından da saatlerce hareketsiz kalınca şüphelenip polise ihbar etti.

ÖLEN ŞAHSIN ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsı daha önce o civarda gören vatandaşlar maktulün evsiz olduğunu söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından şahsın üzerinden her hangi bir kimlik çıkmadı.

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"UYUYOR ZANNETTİM"

Hastane çevresinde esnaf olduğunu söyleyen olayın tanığı Adem A., "Biz daha öncesinden bu şahsı evsiz barksız olduğu için bizim hastanede ve bahçesinde olduğu zamanlar oldu. Gene aynı şekilde uyuyor zannettim ya da dışarda kalanlar var şarap ve alkol içenlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Kimliğini tam olarak bilmiyorum sabah gördüm uyuyor zannettim. Medikalin oraya geldim, kahvaltı falan yaptım dışarı çıktığımda adam herhalde ölmüş olmuş ki büyük oranda ya alkol, ya da kolonya gibi şeyler içtiğini düşünüyorum" dedi

Başkent'te evsiz bir vatandaş sokakta ölü bulundu
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Kaynak: İHA

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Altındağ, Ankara, evsiz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuduğu sanılan evsizin öldüğünü sağlık ekipleri fark etti - Son Dakika
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