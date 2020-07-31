Uyudukları damda üzerlerine devrilen baca altında kalan karı hayatını kaybetti - Son Dakika

Uyudukları damda üzerlerine devrilen baca altında kalan karı hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Kurban Bayramının 1. gününde üzerlerine baca devrilen karı koca kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken 2 yaşındaki çocukları ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 3 yıldır evli Ferhat Uğurlu ile Semra Uğurlu, 2 yaşındaki çocukları olan Ezgi Uğurlu'yla beraber Yunus Emre Mahallesindeki evlerinin damında uyumaya başladı. Damda uyuyan Uğurlu Ailesinin üzerine baca devrildi. Devrilen bacanın altında kalan Ferhat, Semra ve Ezgi Uğurlu için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Uğurlu Ailesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ferhat ile Semra Uğurlu çifti yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çiftin 2 yaşındaki kızları olan Ezgi Uğurlu'nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uğurlu çiftinin cenazesi daha sonra hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.