Uyum Buluşmaları 10" Mardin'de Gerçekleşti

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlükleri anlatıldığı "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 10'uncusu Mardin'de gerçekleşti.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından bir otelDE TOPLANTI YAPILDI.



Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, dünyada mültecilere ev sahipliği yapan en tecrübeli ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti.



Türkiye'nin İran, Irak, Suriye ve Balkanlardan gelen mültecilerin barındığı bir ülke olduğunu kaydeden Yaman, "İlimizde Midyat, Derik ve Nusaybin olmak üzere 3 kamp vardı. Allah'a şükür onlar şu an kapatıldı. Sizler de şehir merkezinde Mardinli hemşehrilerimizle beraber çok rahat ve çok iyi ortamlarda yaşıyorsunuz. Mardin'de herhangi bir problem olmadan birlikte yaşıyoruz." dedi.



Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok da göçün bütün dünyayı kasıp kavuran bir gerçek olduğunu kaydetti.



Türkiye'de 190 ülkeden gelen 4,7 milyon insanın yaşadığını bildiren Ok, şöyle devam etti:



"Biz göçü sıkıntıya, zahmete ve zorluğa çevirmek yerine akıl ve bilimle çözmeye talibiz. Biz sizleri misafir olarak tanımladık ama kardeşlerimiz olduğunuzu çok iyi biliyor ve öyle söylüyorum. Bin yıldır aziz milletimiz hiç kimseyi ayırt etmeksizin, ötekileştirmeksizin misafirperverliğini herkese gösteriyor. Ondan dolayı çok net ve açık bir şekilde söylemek istiyorum ki, 'Hoş geldiniz, sefa getirdiniz'. Biz sizlere hiçbir zaman Suriyeli yabancılar demedik. Siz bizim misafirlerimizsiniz, başımızın tacısınız, bizim kardeşlerimizsiniz."



ICPMD Proje Sorumlusu Melike Özberk ise göç alan ve veren ülkelerde, siyasi, ekonomik, demografik ve iktisadi etkilerin yaşandığına dikkat çekerek, "Bugün Türkiye, kitlesel güç akımlarıyla nasıl başa çıkılacağı ve nasıl yönetileceği konusunda sadece bölgeye değil dünyaya örnek olmaktadır. Türkiye, son 4 yıldır dünyada en fazla mülteci barındıran ülkedir." ifadelerini kullandı.



Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, göçün zorluklarına rağmen son yıllarda göç hareketlerindeki çeşitlilik ve yerinden edilme oranlarının artığını bildirdi.



Kadıoğlu, "Uluslararası kuruluşların anlık olarak yayımladığı verilere göre sadece bir günde ortalama 44 bin 400 kişi zorla yerinden edilmektedir. Ayrıca göçmen sayılarının dünya nüfusunun yüzde 5'ine ulaştığı göz önünde alındığında küreselleşmenin, bölgesel çatışmaların, yoksulluğun göç hareketlerini tetiklediği ortaya çıkmaktadır." şeklinde konuştu.



İl Göç İdaresi Müdürü Selçuk Şatana, medeniyetin, birlikte yaşama kültürünün Mezopotamya'daki kalesi olan Mardin'de geçici koruma kapsamında kayıtlı 89 bin 187 Suriyelinin bulunduğunu aktardı.

