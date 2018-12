Uyum Buluşmaları 3" İzmir'de Gerçekleşti

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 3'üncüsü İzmir 'de gerçekleşti.Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve İzmir İl Müdürlüğü tarafından "Uyum Buluşmaları-3" programı Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Etkinliğin açılışında konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye 'de bulunan yabancılara ev sahipliği yaptıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.Türkiye'de 190 ülkeden gelen 4,7 milyon insan olduğuna işaret eden Ok, "Bizim için her göç bir insandır ve her göç içinde bir hikaye barındırır. Biz sizleri aramızdaki yabancılar değil, misafirlerimiz olarak kabul ediyoruz. Büyük bir ülkeye Türkiye'ye geldiniz. Lütfen bu büyük ülkede okuduğunuz sürece buranın kadim ve büyük tarihini öğrenmeye çalışın. Türklerin dünya barışına ve medeniyetine neler kazandırdığını öğrenmeye çalışın." diye konuştu.Göç İdaresi Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu ise buluşmaların temel amacının, Türkiye'de yaşayan yabancı öğrencilerin ve ev sahibi topluluğun yeni hayatlarına hep birlikte barış ve uyum içerisinde devam etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.Türkiye'de 130 binin üzerinde yabancı öğrenci olduğunu belirten Kadıoğlu, "Göç İdaresi olarak bizler, yabancı öğrencilerin idari işlerinin yanı sıra onların Türk toplumuyla olan uyumuna da öncü rol üstlenmekteyiz." dedi.Kadıoğlu, katılımcılara Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini anlattı.ICMPD Ulusal Proje Sorumlusu Hakkı Onur Arıer de bu toplantılarda sadece tek yönlü olarak çalışmamak gerektiğini, öğrencilerden alınan geri bildirimlerin de dikkate alınacağını belirtti.Etkinliğe, İzmir'de yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci katıldı.