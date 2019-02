Uyum Buluşmaları 9" Gerçekleştirildi - Kocaeli

Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Kocaeli İl Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşmaları" toplantılarının 9.'su Kocaeli'de gerçekleştirildi.Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilerin aktarıldığı "Uyum Buluşmaları-9" programında konuşan Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban , Kocaeli'de 55 bine yaklaşan geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptıklarını anlattı.Son dönemde, özellikler Suriyeliler üzerinde dayanaksız bir takım iddialar yoluyla bir algı oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Balaban, "Bu ülke üzerinde kötü emelleri olan en güzel cevabı işte bu uyum buluşmalarında veriyoruz." dedi.Kocaeli'deki 55 bin Suriyeli sayısının aslında ülkedeki genel Suriyeli nüfusunun yüzde 1,5'ine karşılık geldiğini anlatan Balaban, sığınmacılara her türlü eğitim imkanını sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:"İlimizde 15 bin civarında okul çağında Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bunun şu ana kadar 7 binin üzerinde Suriyeli çocuk fiilen eğitimine devam etmektedir okullarda. Peki 8 bin nerede? Şu anda güncellemeleri yapıyoruz. Özellikle Suriye nüfusundaki ikamet değişikliklerinin ya da ikameti almadan başka illere gitme nedeniyle bunların bir kısmının da burada olmadığını görüyoruz. İnşallah yakında bunların da tespitlerini yapacağız. Ayrıca 220 civarında Suriyeli de yüksek eğitimde, yani üniversitede eğitim görmektedir. Şu anda 7 bin 777 kişi de Kocaeli'de yabancı ikamet izinli olarak muhtelif fabrikalarımızda üst yöneticiden tutun genel müdüre varıncaya kadar çalışmaktadır."Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da "Dünyanın neresinde zulüm varsa, mazlum varsa, elini çare için Türke uzatmış varsa ona çare olmaya çalışan, el uzatmaya çalışan ve dünyanın bütün zalimlerine karşı 'dünya 5'ten büyük' diyen" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamlarını iletti. Türkiye olarak jeopolitik ve jeostratejik önemi haiz, Asya Kıtası ile Avrupa Kıtası arasında bir geçiş ve köprü noktasında olduğunu belirten Ok, "Anadolu yıllarca göçe kavşaklık etmiş ve biz bin yıl önce bu toprakları vatan eylediğimiz zaman çok büyük bedeller ödemişiz. Etrafımızdaki coğrafyada hangi kimlik varsa, bugün Anadolu'da hem ecdadımız zamanında hem de kurduğumuz Cumhuriyetimizde o unsurlarımız var. Balkanlardaki insanlarımız, Pomaklarımız, Kafkaslar, Çerkesler, Çeçenler, Gürcüler, Afganlar, Iraklılar, Arap ve Kürt kardeşlerimiz. Kimi hayal ederseniz edin, onlar bizimle birlikte yaşıyorlar. Ortak bir gelecek kurmuşuz." ifadelerini kullandı.-"Gün gelecek çekilen çileler huzur getirecek"Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde her pazartesi günü istatistik sekmesinde güncel verilere şeffaf bir şekilde açıkladıklarını, vatandaşlardan hiçbir şeyi gizleyip saklamadıklarını vurgulayarak, "Ne kadar uluslararası koruma, ne kadar geçici koruma, ne kadar insani ikamet, cinsiyet, yaş ve eğitim durumu... Bunların hepsini internet sitemizde bulabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.Göç politikalarını oluştururken, yönetirken sadece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak vazife almadıklarını kaydeden Ok, Emniyet Genel Müdürlüğü , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyon içerisinde çalıştıklarını belirtti."Bizim için Balkan göçü neyi ifade ediyorsa, Suriye'den gelenler de aynı şeyi ifade ediyor." diyen Ok, günü geldiğinde Suriyelilerin yuvalarına güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çekilen çilelerin, coğrafyamıza huzur getireceğini de sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından, Göç İdaresi Uyum ve iletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da proje hakkında sunum gerçekleştirdi.