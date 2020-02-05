"Uyum buluşmaları" toplantılarının 26'ncısı Edirne'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uyum buluşmaları' toplantılarının 26'ncısı Edirne'de yapılacak - Son Dakika

"Uyum buluşmaları" toplantılarının 26'ncısı Edirne'de yapılacak

6 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Uyum Buluşmaları"nın 26. toplantısı Edirne'de yapılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Uyum Buluşmaları"nın 26. toplantısı Edirne'de yapılacak.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

Programda çeşitli kurumlarca bilgilendirmelerin yapılacağını ifade eden Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerelde hem ev sahibi topluma hem de ülkemizde farklı statüde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı programda ilimizde eğitim gören birçok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle uyum buluşması gerçekleştirilecektir. Söz konusu buluşmada İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ikamet işlemleri, Trakya Üniversitesi tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan sosyal imkanlar, Sağlık Müdürlüğünce uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda, İŞKUR tarafından iş piyasasına erişim, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yabancı öğrencilerin vatandaşlık hakları ve süreçleri, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik yapılan uyum faaliyetleri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yabancı öğrencilerin eğitim imkanları haklarında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecektir."

-Uyum buluşmaları

Uyum sürecinin temel bileşeni olan bilgilendirme kapsamında, yabancıların hak ve hizmetlere erişimleri, yükümlülükleri, Türk tarihi ve kültürü gibi konularda bilgilendirme yapılacak "Uyum Buluşmaları"nda, ev sahibi toplumun göç konusunda farkındalığının arttırılması ve olumsuz algının düşürülmesi hedefleniyor.

Etkinlikle, hizmet sağlayıcılar için göç ve uyum konularında yeni bakış açısının kazandırılması, ortak etkinlik vasıtasıyla hizmet sağlayıcılar ile yabancılar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve katılımcıların sorularına cevap bulma imkanının sunulması amaçlanıyor.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız
Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 17:34:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Uyum buluşmaları" toplantılarının 26'ncısı Edirne'de yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]