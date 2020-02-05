"Uyum buluşmaları" toplantılarının 26'ncısı Edirne'de yapılacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce başlatılan "Uyum Buluşmaları"nın 26. toplantısı Edirne'de yapılacak.

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının 17 Şubat Pazartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

Programda çeşitli kurumlarca bilgilendirmelerin yapılacağını ifade eden Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Yerelde hem ev sahibi topluma hem de ülkemizde farklı statüde yaşayan yabancılara yönelik hak ve hizmetlere erişimleri konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı programda ilimizde eğitim gören birçok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrencilerle uyum buluşması gerçekleştirilecektir. Söz konusu buluşmada İl Göç İdaresi Müdürlüğünce ikamet işlemleri, Trakya Üniversitesi tarafından uluslararası öğrencilere sağlanan sosyal imkanlar, Sağlık Müdürlüğünce uluslararası öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda, İŞKUR tarafından iş piyasasına erişim, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yabancı öğrencilerin vatandaşlık hakları ve süreçleri, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik yapılan uyum faaliyetleri, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yabancı öğrencilerin eğitim imkanları haklarında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilecektir."

-Uyum buluşmaları

Uyum sürecinin temel bileşeni olan bilgilendirme kapsamında, yabancıların hak ve hizmetlere erişimleri, yükümlülükleri, Türk tarihi ve kültürü gibi konularda bilgilendirme yapılacak "Uyum Buluşmaları"nda, ev sahibi toplumun göç konusunda farkındalığının arttırılması ve olumsuz algının düşürülmesi hedefleniyor.

Etkinlikle, hizmet sağlayıcılar için göç ve uyum konularında yeni bakış açısının kazandırılması, ortak etkinlik vasıtasıyla hizmet sağlayıcılar ile yabancılar arasında iletişimin güçlendirilmesi ve katılımcıların sorularına cevap bulma imkanının sunulması amaçlanıyor.