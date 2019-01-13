Son Dakika Haberleri: Uyum Buluşması'nda" Gto Faaliyetleri Anlatıldı

Uyum Buluşması'nda" Gto Faaliyetleri Anlatıldı

1 saat önce

Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşması'na" katılan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreteri Baran Uçaner, Suriyelilere hizmetleri ve odanın Suriye Masası hakkında bilgi verdi.

Uyum Buluşması'nda
Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğünce düzenlenen "Uyum Buluşması'na" katılan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Genel Sekreteri Baran Uçaner, Suriyelilere hizmetleri ve odanın Suriye Masası hakkında bilgi verdi.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş adamları ve esnafın bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen programa GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eryoldaş ve GTO Genel Sekreteri Uçaner katıldı.

Etkinlikte sunum yapan Uçaner, GTO bünyesinde bulunan Suriye Masası'nın faaliyetleri ve Suriyeli istihdam eden GTO üyelerinin karşılaştığı sorunlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

" Türkiye'nin ilk ve tek Suriye Masası'na sahip odası" olduklarını ifade eden Uçaner, "Yaklaşık bin 800 Suriyeli üyeye sahibiz. Suriye Masamız aracılığıyla Suriyelilerin ekonomik entegrasyonu için çalışıyor, Suriyeli firmaların ticari kapasitelerini arttırmaya, şehrimizde yaşayan 500 bin Suriyeli'ye çeşitli sektörlerde meslek kazandırmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Oda olarak Gaziantep'in sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamaya, şehrin daha modern, daha gelişmiş bir şehir olmasına gayret gösterdiklerine dikkat çeken Uçaner, Lojistik Köy, İşletmelerde Dijital Dönüşümü Destekleme Merkezi ve Girişimcilik Merkezi projeleri ile ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Gaziantep, Suriye, Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi
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